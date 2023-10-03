مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضا وندوة لشيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة

افتتحت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي، اليوم الثلاثاء، معرضًا واحتفالية بمناسبة إهداء لوحات شيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة إلى مكتبة الإسكندرية.

وافتتح المعرض الدكتور أحمد منصور؛ مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد حسن باحث بمركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية، ومصطفى العمري فنان خط عربي، والكاتب الصحفي محسن عبد الفتاح، أحد أفراد أسرة محمود إبراهيم سلامة، وشهد المعرض ندوة احتفالية عن مسيرة شيخ الخطاطين الأستاذ محمود إبراهيم سلامة.

وأعرب الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية عن اهتمام مكتبة الإسكندرية باقتناء لوحات كبار الخطاطين من خلال خطة عمل مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، وقد تم العمل على اقتناء لوحات كبار الخطاطين مثل الشيخ محمد عبد الرحمن ومسعد خضير، كما يسعى مركز الخطوط في اكتشاف مواهب الخط العربي في المدارس إذ نحتفل في هذا العام بمرور ١٥ سنة على هذه المسابقة.

وقال الفنان محمد حسن باحث بمركز الخطوط، إن محمد إبراهيم سلامة كان ذو موهبة خاصة فقد تميز في كتابة المانشيت الصحفي في أقل وقت ممكن وبأوضح خط وكان قادرًا على أن يحدد المساحات بعينيه وخلق سطر فوق سطر معين، لافتًا إلى أنه أثر فينا جميعًا فقد أخذنا خلاصة خبرته في مجال الخط العربي.