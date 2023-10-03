السلطات المالية في كوريا الجنوبية واليابان تتفق على استئناف الاجتماعات الدورية

قال مسئولون في كوريا الجنوبية، إن رئيسي السلطات المالية في كوريا الجنوبية واليابان اتفقا، اليوم الثلاثاء، على استئناف "الاجتماعات المكوكية" الدورية كجزء من جهودهما لتعزيز التعاون المالي بين البلدين.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كيم جو هيون رئيس لجنة الخدمات المالية في سول، وتيروهيسا كوريتا، مفوض وكالة الخدمات المالية في طوكيو، أعلنا ذلك في بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما في طوكيو في وقت سابق اليوم.

وستستأنف اللجنتان اجتماعهما الدوري في سول يومي 19 و20 ديسمبر للمرة الأولى منذ عام 2016.

وخلال اجتماع اللجنتين الكورية واليابانية اليوم الثلاثاء، اتفق كيم وكوريتا أيضا على الحاجة إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل تغير المناخ ورقمنة الخدمات المالية.

وبحث كيم وكوريتا المجالات الممكنة لتعميق التعاون بين اللجنتين لحماية الاستقرار المالي الكوري الياباني وتعزيز الأسواق المالية للبلدين.