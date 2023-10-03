دراسة: الشاي يحميك من الإصابة بالسكري

يحب كثيرون شرب الشاي للحصول على مزيد من التركيز، ولكن دراسة حديثة أفادت بأن المشروب الساخن ذو الشعبية الجارفة يتمتع بفوائد صحية أبعد من ذلك؛ إذ تبين أنه يمنح وقاية عالية من السكري بينما يمنح نوع الشاي المخمر المحضر بالطريقة التركية وقاية بنسبة ٤٨٪.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريق من جامعة أدليت الأسترالية جربوا إعطاء نحو ٢٠٠٠ شخص ٣ أنواع من الشاي وهم الأخضر والأحمر والمخمر الشائع عند الأتراك والصينيين باسم كامبوتشا.

ووجد الفريق أن الشاي الأحمر قلل العرضة للسكري بنسبة ١٥٪، بينما قلل العرضة للأعراض التمهيدية للسكري بنسبة ٢٨٪. ولاحظ الفريق أن الشاي المخمر المعروف بالكامبوتشا زاد الوقاية من السكري بنسبة ٤٨٪، بينما زاد الوقاية من الأعراض التمهيدية له بنسبة ٥٣٪.

يذكر أن الشاي بأنواعه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وأخرى مضادة للالتهابات ما يزيد من حساسية الأنسولين والذي يحافظ بدوره على ضبط سكر الدم.