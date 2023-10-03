رئيس إنتر ميامي: سنمنح ميسي فرصة وداع جماهيره في برشلونة

قال خورخي ماس، أحد مالكي إنتر ميامي الأمريكي، إنه منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدًا بإقامة مباراة ودية أمام برشلونة الإسباني.

وأضاف ماس في تصريحات لـ صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «كنا نطمح منذ سنوات للتعاقد مع ميسي، وليس هناك أفضل من أن يأتي أفضل لاعب في العالم إلى ميامي».

وتابع: «اجتمعت مع والد ميسي في عام 2019، وشرحت له أنا وديفيد بيكهام خلال 3 ساعات مشروع النادي، من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق».

وأكمل: «وأتواصل مع خورخي ميسي بشكل مستمر، والمفاوضات استغرقت 4 سنوات ونصف من أجل إقناع ميسي بمشروع النادي، وكنت واثقا من قدوم اللاعب إلى أمريكا، ووجدت الفرصة بعد تتويجه بمونديال 2022».

وأتم: منحت ميسي وعدًا ببذل أقصى جهد في السنوات القادمة، ليحظي بفرصة وداع جماهيره في برشلونة، إنتر ميامي قد يذهب إلى هناك، أو نخوض مباراة ودية مع برشلونة».