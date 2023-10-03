 رئيس إنتر ميامي: سنمنح ميسي فرصة وداع جماهيره في برشلونة - بوابة الشروق
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رئيس إنتر ميامي: سنمنح ميسي فرصة وداع جماهيره في برشلونة

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 7:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 7:39 م

قال خورخي ماس، أحد مالكي إنتر ميامي الأمريكي، إنه منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدًا بإقامة مباراة ودية أمام برشلونة الإسباني.

وأضاف ماس في تصريحات لـ صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «كنا نطمح منذ سنوات للتعاقد مع ميسي، وليس هناك أفضل من أن يأتي أفضل لاعب في العالم إلى ميامي».

وتابع: «اجتمعت مع والد ميسي في عام 2019، وشرحت له أنا وديفيد بيكهام خلال 3 ساعات مشروع النادي، من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق».

وأكمل: «وأتواصل مع خورخي ميسي بشكل مستمر، والمفاوضات استغرقت 4 سنوات ونصف من أجل إقناع ميسي بمشروع النادي، وكنت واثقا من قدوم اللاعب إلى أمريكا، ووجدت الفرصة بعد تتويجه بمونديال 2022».

وأتم: منحت ميسي وعدًا ببذل أقصى جهد في السنوات القادمة، ليحظي بفرصة وداع جماهيره في برشلونة، إنتر ميامي قد يذهب إلى هناك، أو نخوض مباراة ودية مع برشلونة».


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