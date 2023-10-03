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المصريين الأحرار: الرئيس لم يفرض نفسه على الوطن.. واستجاب لنداء الشعب في الميادين

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 3:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 3:24 ص

قالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الرئيس السيسي استعرض على مدار 3 أيام من انعقاد مؤتمر «حكاية وطن»، أوضاع الدولة المصرية منذ تولي سدة الحكم وصولا إلى المشهد الراهن والرؤية المستقبلية للدولة.

وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين: «من يقود الدولة المصرية؛ لا بد أن يكون له سيرة تجعله قادرا ويصلح على إدارة الدولة، وبالتالي إحنا بنبني مع بعض وهنكمل المشوار».

وأوضحت أن المسيرات الحاشدة التي شهدتها ميادين جميع المحافظات وتدفق المواطنين داخل الميادين لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة مساء الإثنين؛ تؤكد أن: «الرئيس لم يفرض نفسه على الوطن؛ بل أعلن ترشحه تلبية لنداء الوطن والشعب».

وأضافت أن الدولة تعرضت في أعقاب تولي جماعة الإخوان سدة الحكم إلى أعمال إرهابية؛ تطلبت استجابة القوات المسلحة آنذاك لنداء الشعب المصري في الشوارع، قائلة: «كل المصريين نزلوا في ثورة 30 يونيو، والرئيس استجاب للنداء وكان هو المنقذ».

وتابعت: «الرئيس السيسي ابن مصر، ويلبي طلب المصريين دائما وأبدا، ونشكره أنه قبل يكمل المشوار معانا».

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