 البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الهند بمعدل 6.3% العام المالي الحالي - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 1:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الهند بمعدل 6.3% العام المالي الحالي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 12:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 12:45 م

أعلن البنك الدولي في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل 6.3% في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس 2024، وذلك بدعم من الاستثمار والطلب المحلي.

وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، إنه وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر اليوم، تواصل الهند إظهار المرونة على خلفية بيئة عالمية صعبة.

وبحسب تحديثات البنك الدولي بشأن التنمية في الهند اليوم، من المتوقع أن يظل النمو قويا عند نسبة 6.3% خلال العام المالي 2023-2024 في تلك البلاد التي تشغل الجزء الأكبر من منطقة جنوب آسيا، جغرافيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك