أعلن البنك الدولي في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل 6.3% في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس 2024، وذلك بدعم من الاستثمار والطلب المحلي.

وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، إنه وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر اليوم، تواصل الهند إظهار المرونة على خلفية بيئة عالمية صعبة.

وبحسب تحديثات البنك الدولي بشأن التنمية في الهند اليوم، من المتوقع أن يظل النمو قويا عند نسبة 6.3% خلال العام المالي 2023-2024 في تلك البلاد التي تشغل الجزء الأكبر من منطقة جنوب آسيا، جغرافيا.