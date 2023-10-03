بريطانيا تتبّع كورونا خلال الشتاء بمراقبة 200 ألف شخص

قالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستنفذ عملية مراقبة صحية لنحو 200 ألف شخص لكشف ومتابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال فصل الشتاء.

ومن المقرر أن تستمر العملية، التي يتم تنسيقها من قبل مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ووكالة الأمن الصحي البريطانية، من الشهر المقبل وحتى مارس 2024، مع استخدام ما يصل إلى 32 ألف اختبار تدفق جانبي كل أسبوع.

وسيتمكن العلماء من تحديد أية تغييرات في معدل الأشخاص المصابين بالفيروس الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى وتقييم احتمال زيادة الضغط على الخدمة الصحية الوطنية البريطانية.

وستعتبر أي نتائج يتم تحديدها في تلك الدراسة الجديدة ممثلة بشكل عام للسكان ككل، على الرغم من أن عدد الأشخاص المشاركين أقل مما كان عليه خلال فترة الجائحة، التي استمرت 3 سنوات.

وقال البروفيسور ستيفن رايلي، المدير العام للبيانات والتحليلات والمراقبة في وكالة الأمن الصحي البريطانية: "قدمت لنا البيانات التي جمعناها جنبًا إلى جنب مع مكتب الإحصاء الوطني أثناء الجائحة قدرًا هائلاً من البصيرة القيمة، لذلك يسعدني أننا قادرون على العمل معًا مرة أخرى لإبقاء صانعي السياسات والجمهور على اطلاع في الأشهر المقبلة".

وأضاف: "تواصل الوكالة قيادة الطريق دوليًا في مراقبة الفيروس، ومن خلال إعادة تقديم دراسة عن الإيجابية في المجتمع، يمكننا اكتشاف التغييرات في سلوك الفيروس بشكل أفضل".

وقالت مفوضة الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إيما رورك، إن المكتب "يسعده" إدارة الدراسة، مضيفة أنه لا تزال هناك حاجة إلى بيانات قوية "لمساعدتنا على الاستمرار في فهم الفيروس وآثاره خلال أشهر الشتاء".

وتابعت: "بالإضافة إلى العمل على تزويد وكالة الأمن الصحي ببيانات منتظمة، سننظر أيضًا في تحليل الأعراض وعوامل الخطر وتأثير التهابات الجهاز التنفسي".