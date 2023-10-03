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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تعتقل 9 أطفال فلسطينيين جنوبي الضفة الغربية

القدس المحتلة - قنا
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 5:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 5:11 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 9 أطفال فلسطينيين من تل الرميدة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و13 عاما، أثناء عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم في حي تل الرميدة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وكثفت قوات الاحتلال من وجودها، ونصبت حواجز عسكرية بمنطقتي جبل الرحمة وتل الرميدة وشارع الشهداء وحي السهلة، وفي محيط المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة، بالتزامن مع مسيرة استفزازية للمستوطنين احتفالا بالأعياد اليهودية.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

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