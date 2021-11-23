صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تنتظر رد فعل ذي خطوات ملموسة لإدانة الإرهاب.

وقال الرئيس التركي، في خطاب له، اليوم الثلاثاء: «ننتظر من أصدقائنا اتخاذ خطوات ملموسة حيال مكافحة الإرهاب وليس فقط الإدانة.. بعض الدول تستقبل الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية كلاجئين سياسيين على أراضيها»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «بصفتنا شعبًا ضحّى بالآلاف من أبنائه بسبب الإرهاب، يصعب علينا فهم المواقف المتساهلة تجاه القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي، يرلي قايا، أن قوات الأمن التركية نفذت أكثر من 450 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة أكثر من 13 ألف ضابط من ضباط إنفاذ القانون.

يذكر أن مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، كان قد تعرض، يوم الأحد الماضي، لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.