توقع البنك المركزي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد المحلي للدولة بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو بنسبة 7.9% في عام 2022.



وذكر البنك المركزي الإماراتي، في تقريره اليوم، أن توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي للعام المقبل، تبلغ 4.3%، مدعوما بنمو الاقتصادين النفطي وغير النفطي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.



ويعود نمو اقتصاد الإمارات القوي في 2022، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل، إلى جانب استضافة البلاد إكسبو 2020، والتعافي الكامل من جائحة كورونا.



والإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بغد كل من السعودية والعراق، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 3.5 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية.



وأورد تقرير البنك المركزي أن توقعاته تؤشر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات 4.5% خلال العام الجاري، وتسارعه إلى 4.6% في 2024.



ونجحت الإمارات خلال السنوات الماضية من تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر أكبر للإيرادات المالية، عبر تعزيز الاقتصاد غير النفطي، بصدارة السياحة، الصناعة، الخدمات، النقل والخدمات اللوجستية، وفق وكالة الأناضول.