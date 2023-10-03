السعودية: افتتاح مصنع للسيارات الكهربائية تعزيزا لرؤية 2030 وتوطين للتقنيات الحديثة

عد مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيوم" افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة يعزز رؤية 2030 وجذبا للاستثمارات وتوطينا للتقنيات الحديثة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية "أن المجلس عدّ افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، تعزيزاً للنجاحات المتواصلة التي تحققها الرؤية في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة".

وأعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يوم الأحد، عن بدء إنتاج أول سيارة "لوسد" الكهربائية في المملكة.مشيرة إلى أن المنشأة ستنتج ما يصل إلى 155 ألف سيارة سنوياً.

وأوضح الوزير الدوسري "أن مجلس الوزراء السعودي تابع مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عن مجالس التنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول، وما اشتملت عليه من مبادرات ومخرجات تهدف إلى تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات؛ بما يلبي التطلعات المنشودة ويحقق مصالح الشعوب".

وقال وزير الإعلام إن "مجلس الوزراء، نظر إلى مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام الجاري، وما سجلته من انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى (3ر8%) من(7ر9%) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة مبادرات وبرامج (رؤية المملكة 2030)".