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رئيس إندونيسيا يشير لضرورة استخدام ميزانيات الدولة والأقاليم في برامج التنمية

جاكرتا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 11:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 11:19 م

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إنه يتعين استخدام ميزانيات الدولة والأقاليم في برامج التنمية بدلا من منح مخصصات كبيرة للأجهزة الحكومية، حسبما ذكرت وكالة " أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وشدد على أن مخصصات الميزانية للهيئات المختصة لن تحدث برامج تنمية ملموسة.

ووجه ويدودو القائمين على ميزانيات الدولة والأقاليم لعدم توزيع مبالغ كبيرة على الإدارات، خلال افتتاح اجتماع أجهزة الخدمة المدنية الوطنية لعام 2023 لجمهورية إندونيسيا في جاكرتا اليوم.

وأوضح أن رفع مخصصات الميزانية لكل إدارة بقدر صغير، يصل لحوالي 5 %، من شأنه زيادة العبء على الخزانة، حيث سيتطلب زيادة في الميزانيات الإقليمية.

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