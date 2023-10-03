شركة رايان إير للطيران: زيادة حركة الركاب بنسبة 9% خلال سبتمبر

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أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف "ريان إير هولدينجز"، اليوم الثلاثاء، زيادة حركة الركاب بنسبة 9٪ خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الشركة إن عامل الحمولة استقر دون تغيير في سبتمبر الماضي مقارنة بالعام الماضي.

وسيرت شركة رايان إير أكثر من 97 ألفا و350 رحلة جوية في سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد الركاب 17.4 مليون راكب في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ15.9 مليون راكب في العام الماضي.

وبلغ عامل الحمولة 94%، دون تغيير عن العام الماضي.

وخلال الفترة الممتدة، بلغ عدد الركاب 178.9 مليون راكب، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام الماضي.