مسئول إيراني: لا نسعى لصنع أسلحة نووية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن إنجازات الصناعة النووية هي نتيجة لجهود العلماء الإيرانيين الشباب والخبراء والملتزمين.

وأضاف خلال المؤتمر الدولي 37 للوحدة الإسلامية، أن إيران لا تسعى لصنع أسلحة نووية وتسعى دائمًا إلى الطاقة النووية السلمية، مؤكدا أن إنجازات إيران في مجال التكنولوجيا النووية تتماشى مع السلام وخدمة الإنسانية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار إلى تنفيذ جميع الأنشطة على أساس معايير وأنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي إطار اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة حظر الانتشار النووي «إن بي تي»، وتتم متابعتها بمراقبة مستمرة من الوكالة.

وذكر إسلامي أن العقوبات مفروضة على إيران منذ عدة عقود، وكل يوم يتم ممارسة المزيد من الضغوط على البرنامج النووي.

تابع: «لقد ذكرت جمهورية إيران الإسلامية مرارًا وتكرارًا أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية في استراتيجيتها للأمن القومي وليس لديها خطط لذلك، ولكن رأينا مرات عديدة أنهم يصرون على افتراءاتهم بضغط كبير».

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد قال الشهر الماضي، إن المملكة ستحصل على سلاح نووي إذا حصلت إيران، على هذا السلاح.