بيلينجهام ينفرد برقم إنجليزي خاص في دوري أبطال أوروبا

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انفرد الإنجليزي جود بيلينجهام، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، برقم مميز في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق أمام نابولي الإيطالي.

ريال يواجه نابولي مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال، وشهد الشوط الأول تقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، سجل بيلينجهام الهدف الثاني للميرينجي من مجهود فردي.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد بدأ جود بيلينجهام أساسيا للمباراة رقم 23 بمسيرته في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الشبكة أن بيلينجهام بات أكثر لاعب إنجليزي خوضا لمباريات دوري الأبطال قبل أن يبلغ 21 عاما، متجاوزا رقم ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول.

بيلينجهام صنع هدف تعادل ريال مدريد مع نابولي الليلة، لزميله فينيسيوس جونيور، في الدقيقة 27 بعدما تقدم البارتينوبي برأسية ليو أوستيجارد في الدقيقة 19، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 34.