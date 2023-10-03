السفير الألماني في موسكو يؤكد على دور روسيا في توحيد شطري ألمانيا

أكد السفير الألماني في موسكو الكسندر جراف لامبسدورف على دور روسيا في إعادة توحيد شطري ألمانيا والتي تحل ذكراها السنوية الثالثة والثلاثين اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها لامبسدورف اليوم خلال الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية للوحدة الألمانية في سفارة ألمانيا في موسكو أمام دبلوماسيين وممثلين اقتصاديين وصحفيين.

وقال لامبسدورف:" بدون شركائنا في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكذلك أيضا في الاتحاد السوفيتي آنذاك، ما كان ليوجد أبدا يوم العيد الوطني". وفي المقابل، انتقد السفير الألماني السياسة الحالية لموسكو.

ونوه الدبلوماسي الألماني إلى أن سقوط جدار برلين كان أيضا نتاجا لـ "الاندفاع القوي نحو الحرية من جانب شعوب وسط وشرق أوروبا"، وقال إن أوكرانيا أيضا تطمح الآن نحو هذه "الحرية والسلام والأمن والسيادة الوطنية".