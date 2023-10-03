تراجع كبير للبورصة في هونج كونج

سجلت بورصة هونج كونج تراجعا كبيرا في تعاملات اليوم الثلاثاء مع انخفاض مؤشر هانج سينج الرئيسي بنسبة 3.3% إلى 17229.03 نقطة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسهم شركات التجارة والصناعة قادت التراجع حيث انخفضت أسعار أسهم 79 شركة من بين 80 شركة تجارية وصناعية مطروحة في البورصة في حين ارتفع سعر سهم شركة واحدة.



وكان سهم شركتي ميتوان الذي تراجع بنسبة 5.7% وكانتري جاردن سيرفيسز هولدنجز الذي تراجع بنسبة 8.3% من أكبر المساهمين في تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة.



وأشارت بلومبرج للأنباء إلى أن مؤشر هانج سينج سجل مثل هذا التراجع الكبير أو أكثر مرتين في العام الماضي. في الوقت نفسه فقد المؤشر 13% من قيمته مقارنة بمستواه في بداية العام الحالي وهو ما يعني احتمال تسجيل أسوأ أداء سنوي منذ العام الماضي.