دراسة: ضوء الشمس يقلل اضطرابات السكري بنسبة 8%

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أفادت دراسة حديثة، بأن لضوء الشمس فائدة عظيمة إذ يقلل اضطرابات السكري بنسبة 8%.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريقا من جامعة ماستوريخت الهولندية جرب وضع 13 شخصا فوق سن المعاش بمكاتب عديمة النوافذ لعدة أيام، ومن ثم أجلسوهم بمكاتب ذات نوافذ مفتوحة لأيام أخرى لمشاهدة الفرق.

ووجد الفريق، أن انضباط سكر الدم لدى الأشخاص المبحوثين أصبح مستقرا لـ59% من الوقت في النوافذ المفتوحة وضوء الشمس المنبعث خلالها.

ولاحظ الفريق بالمقابل، أن فترة انضباط سكر الدم انخفضت بنسبة 8% عند التواجد في غرف عديمة النوافذ.

ورجحت الدراسة، أن ضوء الشمس يساعد على ضبط الساعة البيولوجية بالجسم والتي تتحكم بالتالي في انضباط معدل سكر الدم.

ولم تكشف الدراسة عن الفترة التي يحتاجها الجسم من ضوء الشمس؛ للحصول على الفوائد الخاصة بضبط سكر الدم.