مجلس إدارة جبيل الأمريكية يوافق على خطة لإعادة هيكلة الشركة

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أعلنت شركة الخدمات الصناعية الأمريكية العملاقة "جبيل إنك" مساء الاثنين موافقة مجلس الإدارة على خطة لإعادة هيكلة الشركة تتضمن شطب وظائف وخفض النفقات بمقدار 200 مليون دولار.

وقالت لشركة إن مجلس المديرين وافق يوم 26 سبتمبر الماضي على خطة إعادة هيكلة إعادة تنظيم قاعدة نفقاتها بالنسبة للتكاليف القياسية المرتبطة بييع شركة موبيليتي التابعة لها.

وتتضمن خطة إعادة الهيكلة خفض عدد الموظفين في قطاعات المبيعات والإدارة والشؤون العامة.

ومن المتوقع أن تسجل الشركة خلال العام المالي 2024 نفقات مرتبطة بإعادة الهيكلة بقيمة 300 مليون دولار.