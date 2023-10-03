المبعوثة الباكستانية في بروكسل تؤكد حماية حقوق المرأة ودورها في المجتمع

أكدت سفيرة باكستان لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي آمنة بلوش، اليوم الثلاثاء، حماية حقوق المرأة وحثتها على لعب دورها البناء في المجتمع، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية .

وفي كلمة ألقتها في حفل "محفل الميلاد" في ذكرى مولد النبي محمد، الذي جرى في دار العلوم بالجامعة الإسلامية ومقرها منطقة مولنبيك في العاصمة البلجيكية بروكسل، سلطت بلوش الضوء على الأمثلة المجيدة للمرأة في التاريخ الإسلامي.

وفي نهاية الحفل قامت السفيرة الباكستانية بتوزيع الجوائز على الطلاب الذين اجتازوا بنجاح دوراتهم في الدراسات الإسلامية، حسبما أفاد بيان صحفي في بروكسل.