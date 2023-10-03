مجلس النواب الليبي: إصدار قانون انتخابات الرئاسة خطوة هامة نحو تحقيق مطالب الشعب

قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن موافقة مجلس النواب الإثنين؛ على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة (النواب + الشيوخ)؛ خطوة هامة تأتي استجابة لمطالب الشعب الليبي بشأن ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الإثنين، إلى انتهاء لجنة (6 + 6) المنوط بها وضع قوانين الانتخابات من صياغته وعرضه على مجلس النواب لإصداره رسميا، مرجعا التأخر في إصدار القانونين إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها الدولة على مدار الأسابيع الماضية.

ولفت إلى مراعاة لجنة (6 + 6) ملاحظات وآراء مجلس النواب الليبي بصدد القانون وصولا إلى الصيغة التوافقية حول الصياغة العامة للقانون، وذلك وفقا لنصوص الإعلان الدستوري الثالث عشر الذي يعد دستور البلاد.

وأشار إلى تمثيل المجلس الأعلى للدولة بـ 6 أعضاء داخل اللجنة، بالإضافة إلى 6 آخرين من مجلس النواب، موضحا أن مجلس النواب هو المؤسسة والجهة الوحيدة المنوط بها إصدار القوانين داخل ليبيا وفقا للاتفاقيات =والصلاحيات الدستورية.