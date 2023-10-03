تركيا: نتوقع دعما من الحلفاء في حربنا على الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع خطوات ملموسة من الحلفاء لدعم تركيا في حربها على "الإرهاب"، وذلك بعد هجوم بقنبلة في أنقرة مطلع الأسبوع تبناه حزب العمل الكردستاني.

وأضاف أردوغان، في حفل افتتاح منشأة تابعة لمجلس الدولة في أنقرة: "نريد بعد رسائل التنديد أن نرى خطوات ملموسة من الأصدقاء، مضيفا أن "عليهم أن يعلموا أن التصريحات التي تندد بالإرهاب وتعزينا لن تشفي جراحنا"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفجر شخصان قنبلة، الأحد، قرب مبان حكومية في أنقرة، مما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية، مسئوليته عن الهجوم الذي كان الأول من نوعه في العاصمة التركية منذ سنوات.

ونفذت تركيا في أعقاب الهجوم ضربات جوية على أهداف للحزب في شمال العراق، واعتقلت مشتبها بهم في إسطنبول.

كما ألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على نحو 90 شخصا في 18 إقليما بأنحاء البلاد؛ للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الثلاثاء، إن عمليات شارك فيها آلاف من أفراد الأمن نُفذت ضد "وحدات استخبارات" تابعة للجماعة في أنحاء البلاد، وشهدت إلقاء القبض على العشرات.

وأضاف أن العمليات استهدفت من بحوزتهم أسلحة نارية بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، وأن عدد من ألقي القبض عليهم بلغ 928 شخصاً.

بدوره، قال المتحدث باسم حزب الخضر اليساري، إبراهيم أكين، خلال اجتماع برلماني، إن الشرطة ألقت القبض على عدد من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي خاض الانتخابات العامة تحت راية حزب الخضر اليساري.