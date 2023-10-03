القضاء العسكري التونسي يحقق مع الناشطة المعارضة شيماء عيسى

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تخضع المحامية والناشطة السياسية بجبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس شيماء عيسى، اليوم الثلاثاء، للتحقيق أمام القضاء العسكري بسبب تصريحات تتعلق بالجيش.

وأفرج القضاء عن عيسى في 13 يوليو الماضي بعد فترة إيقاف استمرت خمسة أشهر في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة.

كما أصدر القضاء قرارا بتحجير السفر عن الناشطة ومنعها من الظهور في الأماكن العامة.

ويحقق القضاء العسكري مع عيسى بشأن تصريحات عن قيادات بالمؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية.

وتنتقد منظمات حقوقية مرسوما رئاسيا في تونس يجري تحريكه في الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

وقالت منظمة "العفو الدولية" إن شيماء عيسى "تواجه اتهامات ملفقة بموجب المرسوم 54 القمعي لمجرد تعبيرها السلمي".