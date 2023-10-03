صناع فيلم الصف الأخير: واجهنا صعوبات عديدة أثناء التصوير

عرض اليوم، ضمن فعاليات الدورة ال٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي، فيلم "الصف الأخير" بطولة الفنانين بيومي فؤاد وتيم مصطفى قمر، حيث حضر العرض كلا من منتجة الفيلم شيرين عصام ومؤلفة الفيلم مي زيدان.

الفيلم يرصد قصة شاب يخوض رحلة يتغير من خلالها منظوره عن الحياة، حيث يبدأ الفيلم بوجهة نظر ضيقة وتنحصر في أشياء محددة عن الحياة، ولكنه ينتهي برؤية الحياة بأكثر من منظور ووجهات نظر جديدة ومختلفة.

وقال صناع العمل إنهم واجهوا صعوبات كثيرة أثناء تصوير الفيلم، خاصة أن التصوير تم في عدة أماكن بمصر مثل القاهرة، رأس البر، دمياط، البدرشين، وكفر الشيخ.

وأضافوا أنه كانت هناك صعوبات في اختيار أماكن حية تُظهر تفاصيل الفيلم وتجسد الأحداث بالشكل المطلوب.

وأشاروا إلى أنهم عانوا كثيرا من تجمهر الناس في أماكن التصوير، وابداءهم رغبة في مصافحة الأبطال حبا وتقديرا لهم، ولكن من ناحية أخرى أشادوا بالتجربة وقالوا إنها كانت ثرية جدا على الصعيد المهني والإنساني.