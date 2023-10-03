الولايات المتحدة تقدم 47 مليون دولار لمستشفيات القدس

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تقديم 47 مليون دولار لشبكة المستشفيات الفلسطينية بمدينة القدس الشرقية.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (حكومية) في بيان، "تقوم الولايات المتّحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم 47 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس الشرقية لضمان استمرارية توفير العلاجات اللازمة والمنقذة للحياة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضافت: أن "هذه المنحة تشكل مساعدة إضافية لدفعة بقيمة 14.5 مليون دولار قدمتها الوكالة الامريكية للتنمية في شهر يوليو 2022"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع البيان أن المساعدتين "تشكلان معا جزءا من التزام تصل قيمته لغاية 100 مليون دولار أعلن عنه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي".

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب أوقفت المساعدات المالية عن الفلسطينيين، بما فيها لشبكة مستشفيات القدس، قبل أن تعيد إدارة بايدن الجزء الأكبر منها.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن "هذا التمويل يضمن استمرار توفير خدمات الرعاية الصحية الضرورية".

وأوضح أن الـ 47 مليون دولار "ستخصص 25.5 مليون دولار منها لتخفيف عبء الديون المتراكمة على المستشفيات".

وأضاف أن 21.5 مليون دولار المتبقية ستخصص "لتعزيز استدامة مستشفيات الشبكة من خلال إعادة تأهيل وتجديد مرافق الرعاية الصحية، والاستثمارات الرأسمالية، وشراء المعدات، وتقديم الدعم والمساعدات الفنية لبناء قدرات شبكة مستشفيات القدس الشرقية".