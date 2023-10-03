 عمرو أديب: لو كلام الرئيس السيسي عن الانتخابات اتنفذ هنشوف شيء مشرف - بوابة الشروق
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عمرو أديب: لو كلام الرئيس السيسي عن الانتخابات اتنفذ هنشوف شيء مشرف

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 1:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 1:07 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الاثنين: «إذا تم تنفيذ الكلام اللي قاله الرئيس السيسي في شكل الانتخابات خلال الفترة المقبلة هنشوف شيء مشرف لكل المصريين».

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على انتخابات حرة ونزيهة يتنافس فيها الكثير من الأطراف، لدرجة أنه أبدى تقديره لكل المرشحين المحتملين.

ونوه بتصريح الرئيس السيسي وحرصه على دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات حتى لو لم يخترونه في التصويت.

وشدد على ضرورة أن يخرج تنظيم العملية الانتخابية أمام المواطنين بشكل جيد، ليكون ذلك مشجعا لهم على المشاركة في الانتخابات.

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة، وذلك في كلمة كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

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