سقوط مروحية مدنية في خزان مياه ضخم بكوريا الجنوبية

قال مسئولون في كوريا الجنوبية، إن مروحية مدنية سقطت في خزان مياه ضخم بمدينة بوتشون شمالي البلاد اليوم الثلاثاء، وبدأت عملية إنقاذ لشخص يعتقد أنه كان على متنها.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسئولين قولهم، إن الطائرة سقطت في الخزان بمدينة بوتشون، التي تقع على مسافة 52 كيلومترا شمال شرق العاصمة سول، في الساعة 1108 صباحا.



وقال المسئولون إن المروحية تقبع حاليا تحت مياه الخزان، الذي يقدر عمقه 10 أمتار و13 مترا.



وحشدت الشرطة وسلطات الإنقاذ 67 فردا، بينهم غواصان، للمساهمة في عملية الإنقاذ.



وقال المسئولون إن المروحية، وهي طراز "آيه إس 350" سقطت أثناء تدريب على مكافحة حرائق الغابات.