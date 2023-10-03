صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «مرسي جميل عزيز.. متخيل شعبي ورومانسية خضراء» من تأليف محمود الحلواني.

وحاول المؤلف في الكتاب، الوقوف على أبرز الملامح الشعرية للشاعر مرسي جميل عزيز، كما تتجلى في أغنياته المكتوبة بالعامية،أو على نحو أدق في قسم من هذه الأغنيات فيه على أبرز ملامح شعرية مرسي جميل عزيز كما تتجلى في أغنياته المكتوبة بالعامية أو على نحو أدق في قسم من هذه الأغنيات.

وحاول محمود الحلواني، الوقوف على عدد من الإمكانات التي توفرت للشاعر والتي وفرها هو لنفسه، وشكلت الأسس التي أقام عليها مُتخيله الشعري واستطاع تحويلها إلى قدرات وأدوات خاصة تميزه، وتؤكد خصوصيته كشاعر غنائي، تتسم أغنياته بالصبغة الدرامية.

وأعاد الحلواني، خلال قراءة منجز الشاعر، تأمل عدة مفاهيم تتصل بالأغنية من خلال إقامة حوار معها، في محاولة لاكتشاف حدود علاقات بعضها ببعض، وهي مفاهيم أغنية وغنائي ودرامي.