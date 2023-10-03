زلزالان يضربان نيبال وهزتان تشعر بهما دلهي

ضرب زلزالان بقوة 6ر4 و 2ر6 درجة على مقياس ريختر للزلازل نيبال، اليوم الثلاثاء، بفاصل 25 دقيقة بينهما، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية نقلا عن المركز الوطني لعلم الزلازل.

وقال المركز إن هزات قوية انتقلت إلى منطقة العاصمة الوطنية الهندية دلهي وأجزاء من شمال الهند.

وقال مسئول إن الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6ر4 درجة ضرب نيبال على عمق 10 كيلومترات في الساعة 1425 مساء، ثم هز زلزال أقوى بلغت شدته 2ر6 درجة، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا في الساعة 1451 مساء.

وأبلغ سكان دلهي ومنطقة العاصمة الوطنية عن هزات قوية بعد الزلزال الثاني وهرعوا إلى خارج مكاتبهم ومبانيهم الشاهقة، فيما حثتهم شرطة دلهي على التحلي بالثبات وعدم إثارة الذعر.

وقالت الشرطة في بيان، نشرته عب ر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "نأمل أن تكونوا جميعا آمنين.. يرجى الخروج من المباني الخاصة بكم إلى مكان آمن ، ولكن لا داعي للذعر.. لا تستخدموا المصاعد. و للحصول على أي مساعدة طارئة، اتصلوا بالرقم 112".

وشعرت بالزلزالين سكان أجزاء أخرى من شمال الهند من بينها شانديجار وجايبور.

وقالت غرفة التحكم التابعة للشرطة في جايبور إنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أي خسائر أو أضرار.