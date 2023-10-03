على وقع تقديم النائب الأمريكي الجمهوري المتشدد مات جيتس، مذكرة لإجراء تصويت لإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، استعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وقائع محاولة مماثلة جرت قبل 113 عاما استهدفت رئيس المجلس آنذاك جوزيف كانون الذي كان ينتمي أيضاً للحزب الجمهوري.



* تاريخ أزمات رؤساء مجلس النواب الأمريكي



وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير مطول لها اليوم الثلاثاء، إن مكارثي، حتى الآن، كان جريئاً ولم يبد أن مؤشر على اتجاهه للاستقالة في خضم الضغط من جيتس وحلفائه اليمينيين المتشددين، مشيرة إلى أنه في التاريخ الحديث استقال عدد من رؤساء المجلس وسط تهديدات داخل الحزب بالتصويت على الإطاحة بهم أبرزهم نيوت جينجريتش في عام 1998، وجون بينر في عام 2015.



ونوهت الصحيفة بأنه لم تتم الإطاحة من قبل برئيس لمجلس النواب الأمريكي، كما لم يعقد المجلس تصويتاً حول إقالة رئيسه منذ أكثر من قرن من الزمان.



وأوضحت "واشنطن بوست" أنه في عام 1910، واجه رئيس مجلس النواب الجمهوري جوزيف كانون تمرداً داخل الحزب عزز - رغم فشله- الانقسامات التي مهدت الطريق أمام سيطرة الديمقراطيين على المجلس.



وعلى عكس مكارثي، الذي يبدو أن المشرعين يسعدون بوصفه بأنه "ضعيف"، اتهم كانون بكونه "طاغية"، بحسب الكاتب بوث موني في كتاب "السيد رئيس مجلس النواب: أربعة رجال شكلوا مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية".



وبصفته محامي صغير في إلينوي، استلهم كانون السعي إلى الانخراط في عالم السياسة بعد سماع خطاب الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن عام 1860. وعلى مدار عدة أعوام قضاها في مجلس النواب، خدم القادة الجمهوريين بإخلاص، لذا عندما صعد إلى رئاسة مجلس النواب عام 1903، توقع نفس النوع من الولاء.



ووزع كانون رئاسة اللجان على الأصدقاء وسيطر على التشريعات التي يمكن مناقشتها بغرفة المجلس. وإذا لم تعمل قاعدة لمجلس النواب لصالحه كان يغيرها بكل بساطة، بالنظر إلى أنه أيضاً كان رئيس لجنة القواعد.

وإذا طلب ديمقراطي أو جمهوري ليس موالياً له بشكل كافي التحدث، كان كانون يتجاهله حتى يستسلم.



وبحسب "واشنطن بوست"، لقبه بعض زملاؤه بـ"القيصر كانون"، بالرغم من أنه فضل لقب "العم جو"، حيث قال موني إنه خلال أحد الاجتماعات حيث شكا المشرعون بشأن قبضته الحديدية، فتح كانون سترته وصاح: "ها هو السيد كانون، بعلزبوب (أي شيطان) الكونجرس! انظروا إلى هذا الشكل الرجولي النبيل – أنا بعلزبوب! أنا، القيصر!"، بحسب "واشنطن بوست".



*خطة الحزبين لتجريده من عضوية لجنة القواعد



بحلول عام 1910، ومع مغادرة الرئيس الديمقراطي ثيودور روزفلت البيت الأبيض، وثبوت أن خليفته الجمهوري، ويليام هوارد تافت، بلا سلطة أمام كانون، استاء الديمقراطيون وبعض الجمهوريون لدرجة أنهم اتحدوا لفترة وجيزة.



وكانت الخطة معقدة، حيث استخدموا في الأساس خطوات إجرائية لخداع كانون للسماح للنائب الجمهوري "التقدمي" جورج نوريس بالتحدث، وعندما فعل، تقدم بمقترح كان من شأنه تجريد كانون من مقعده بلجنة القواعد.



وعلى مدار أيام، استغل كانون وحلفاؤه كل حيلة برلمانية لتأجيل التصويت. وفي النهاية، في 19 مارس عام 1910، صوت مجلس النواب على تجريده من سلطة القواعد بتصويت 191 مقابل 156. وصوت العشرات من الجمهوريين ضده.



وقال كانون للمشرعين إنه بالرغم من ذلك لن يستقيل من رئاسة مجلس النواب إلا بتصويت، وجاءت النتيجة لصالحه بواقع 192 صوتاً مقابل 155.



وواصل كانون عمله رئيسا للمجلس، وظل الجمهوريون منقسمون، الأمر الذي ساعد الديمقراطيين في السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت بعد بضعة أشهر من محاولة الإطاحة بكانون.