كشفت وزارة العمل، عن أبرز جهودها خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث خفض معدلات البطالة من 13.3% لـ 7% خلال عام 2023، مشيرة إلى أنه من أهم الأسباب وراء خفض البطالة هي المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشأت الصناعية.

وقالت الوزارة في تقرير أصدرته الثلاثاء، إنها نجحت في توفير ما يجاوز 7 ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3 ملايين عامل في الداخل، وقرابة الـ 4 ملايين عامل في الخارج، موضحة أن هناك أدوات للوزارة في التشغيل.

وأشارت إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة تلعب دور أيضا في توفير فرص عمل، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري.

ونوهت بإنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، وجار إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل و الخارج، وجار حاليا إعداد المنصة في شكلها النهائي، وإتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء المرحلة الأولى لها تمهيدا لاطلاقها.

وأكدت أنه جار إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية بالدولة بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل، حيث تستهدف الاستراتيجية زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وانشاء أليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

ونوهت الوزارة بأن إجمالي عدد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل 75 مركز منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، في 25 محافظة، وأن مخرجات التدريب المهني، في الورش التدريبية لـ334 ورشة في المراكز الثابتة، الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ200 ورشة حتى الآن، بسعة تدريبية 5070 متدربا، وأن عدد المُدربين المعينين 243 مُدربا، وعدد المهن التي يتم التدريب عليها 49 مهنة، وعدد الخرجين 88335 متدربا.