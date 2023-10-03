صحة المنوفية تكشف عن حالة التلاميذ المصابين في حادث انقلاب أتوبيس

كشف الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن حالة التلاميذ المصابين في انقلاب أتوبيس مدارس في أول أيام الدراسة بمركز أشمون، مشيرا إلى أن الحالات مطمئنة ولا يوجد حالات خطيرة.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل الوزارة، أن المستشفى استقبلت 9 حالات بينهم 7 تلاميذ والإصابات متنوعة بين كدمات وجروح وتجرى الأشعة للاطمئنان على بعض الحالات للتأكد من عدم وجود كسور، والحالة العامة مطمئنة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه يتابع بشكل لحظي مع مدير مستشفى أشمون العام، الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدارس خاص صباح اليوم، والتأكد من جميع الإجراءات الطبية اللازمة تقدم على أكمل وجه.