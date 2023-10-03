 صلاح ينافس على جائزة هدف شهر سبتمبر في ليفربول - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 6:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

صلاح ينافس على جائزة هدف شهر سبتمبر في ليفربول

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 5:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 5:26 م

ينافس محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على جائزة أجمل هدف للريدز في شهر سبتمبر.

ويتنافس محمد صلاح على جائزة هدف الشهر في ليفربول برائعته في مرمى لاسك لينز النمساوي بالدوري الأوروبي، والذي سجله صلاح بعد مراوغة الدفاع ووضع الكرة بين قدمي حارس لاسك.

وشهد صراع التنافس على جائزة هدف شهر سبتمبر في ليفربول، تنافس 11 هدفا من بينهم هدف الدولي المصري.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف فقط خلال شهر سبتمبر، وهو معدل تهديفي قليل بالنسبة لما اعتاد عليه الدولي المصري في المواسم السابقة، وبشكل إجمالي سجل 4 أهداف في 8 مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك