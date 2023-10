أفادت الشرطة في تايلاند، اليوم الثلاثاء، بوقوع إطلاق نار في مركز تجاري فخم في العاصمة بانكوك، معلنة اعتقال مطلق النار.



وقالت فرق الاستجابة للطوارئ، إن شخصا واحدا على الأقل أصيب، بينما تعمل الشرطة على تأمين مكان الحادث، وفق شبكة «روسيا اليوم».



ولفتت إلى إغلاق المركز التجاري وإغلاق جميع المداخل، كما أوقفت الشرطة خدمات القطارات في محطة قريبة منه.





BREAKING: Tragic incident has occurred in Bangkok, Thailand, where at least three individuals have lost their lives, and two others have been injured in a shooting at Siam Paragon shopping mall. pic.twitter.com/xwReaRxZiH