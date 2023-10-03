اليابان تقدم دعما إضافيا لشركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية

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أعلن وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الثلاثاء، أن اليابان سوف تقدم دعما إضافيا يصل إلى 192 مليار ين (1.3 مليار دولار) لمصنع تابع لشركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية في مقاطعة هيروشيما، وذلك ضمن جهود البلاد لتعزيز سلسلة إمدادات الرقائق.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذه الخطوة، التي تأتي بعد الاعلان عن دعم بقيمة 46.5 مليار ين في وقت سابق، تضيف لجهود اليابان الرامية لضمان إمدادات مستقرة من الرقائق في الوقت الذي يمثل فيه تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين تهديدا على الأمن الاقتصادي للبلاد.

وقالت شركة ميكرون إنها تعتزم استثمار ما يصل إلى 500 مليار ين في اليابان خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتعتزم الشركة البدء في إنتاج واسع النطاق لرقائق الذاكرة العشوائية ذات الجاما النشطة من الجيل القادم خلال عام 2026.

ويشار إلى أن ميكرون ليست شركة الرقائق الإلكترونية الوحيدة التي تحصل على دعم مالي من اليابان.

وكانت اليابان قد قررت توفير نحو 476 مليار ين لبناء مصنع لشركة تايوان لاشباه المواصلات في مقاطعة كوماموتو، بجنوب غرب اليابان.