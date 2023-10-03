التجمع: مشروع الرئيس الوطني لابد أن يُستكمل رغم معارضتنا لسياسات الحكومة

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إنّ الحزب داعم للرئيس عبدالفتاح السيسي رغم أن الحزب ينتمي للمعارضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الاثنين، أن المعارضة بالنسبة لحزب التجمع منذ نشأته، تتمثل في معارضة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومات والسلطات المختلفة، بجانب الحريات السياسية.

وأوضح أن هذا الشكل من المعارضة استمر خلال السنوات العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي صاحب مشروع وطني.

ولفت إلى أن حزب التجمع لم يؤيد أي رئيس طوال تاريخه، إلا أن الرئيس السيسي يقود مشروعا وطنيا جرى تأييده من الشعب لمواجهة «الفاشية الدينية التي تمكنت من الصعود للحكم».

ونوه بأن الرئيس السيسي نجا في إجهاض هذا المخطط، وقيادة الدولة في فترة حرجة للغاية، مؤكدا أن الحزب أجمع على أن المشروع الوطني الذي يحمله الرئيس السيسي لابد أن يُستكمل رغم معارضة الحزب لسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن الرئيس السيسي يملك إرادة استكمال هذا المشروع، موضحا أن مقرات الحزب ستفتح لدعم ترشح الرئيس السيسي بجانب تنظيم مؤتمرات.

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة، وذلك في كلمة كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.