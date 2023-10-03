مصادر: الاتحاد الأوروبي يقر إطار عقوبات على الأطراف الرئيسية المنخرطة في القتال بالسودان

قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن سفراء من الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسية للحرب في السودان، وتتضمن تجميد أصول، وحظر سفر.

وأُرسل مقترح العقوبات في يوليو الماضي، لكن لم يوافق عليه السفراء حتى يوم الاثنين. وما زال يتعين موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر قبل أن يتمكن الاتحاد من البدء في إضافة أفراد وكيانات إلى القائمة.

وأظهرت مسودة قرار، الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق فيما يُعتقد بأنها فظائع ارتكبت في السودان تضمنت القتل على أساس عرقي.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.