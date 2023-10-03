جيش الاحتلال الإسرائيلي: تفعيل الإنذار في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق صواريخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تفعيل الإنذار في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق صواريخ نحو البحر.

وقال جيش الاحتلال، عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه تم تفعيل إنذار في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، في منطقة مفتوحة في الشمال المحيط بقطاع غزة، نتيجة عمليات إطلاق نار تم تنفيذها من غزة باتجاه البحر، مؤكدا أن الصواريخ لم تخترق ما سماها «أراضي إسرائيل».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت يوم السبت الماضي، بأن حركة حماس انتزعت إنجازات كبيرة من السلطات الإسرائيلية وأجبرتها على الخضوع لمطالبها.

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ13، بأن حماس نجحت في إجبار جيش الاحتلال للخضوع، وحققت إنجازات كبيرة، وذلك بعد الموافقة على عودة أو دخول آلاف المواطنين من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي للعمل، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأكدت القناة أن سلطات الاحتلال قررت إغلاق المعابر والحواجز أمام قطاع غزة، فور اندلاع التظاهرات ومسيرات العودة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، مع إشعال إطارات السيارات والنيران وإطلاق النار على الداخل الإسرائيلي، وأن تل أبيب خضعت أخيرا لحركة حماس وأعادت فتح المعابر ودخول العمالة الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي.