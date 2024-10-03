استئناف الرحلات الجوية في مطار مدينة ميازاكي اليابانية بعد انفجار قذيفة تعود لزمن الحرب

استأنف مطار مدينة ميازاكي الواقعة بجنوب غرب اليابان أعماله اليوم الخميس، بعد يوم من انفجار قذيفة تعود لزمن الحرب في مدرج، مما أدى لإلغاء أكثر من 80 رحلة جوية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية في طريقها إلى مدينة فوكوكا غادرت المطار نحو السابعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، في أول رحلة منذ إغلاق المطار أمس الأربعاء لإجراء تحقيق بشأن الواقعة، وإصلاح المدرج بعد العثور على حفرة بقطر سبعة أمتار وعلى عمق متر.

وقالت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية إن الانفجار كان بسبب قنبلة تزن 250 كيلوجراما تعود للحرب العالمية الثانية، مضيفة أنها تحقق بشأن كيفية انفجارها. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت أمس الأربعاء أن قنبلة أمريكية الصنع هي سبب وقوع الانفجار.

ويذكر أنه تم العثور على قذيفتين غير منفجرتين في المطار في عامي 2011 و 2021.