الحكومة التشيكية تقر إطار عمل لمشاركة القوات في المهمات الخارجية

قالت وزارة الدفاع التشيكية في بيان إن الحكومة أقرت إطار عمل لإرسال القوات في العمليات الخارجية في العامين المقبلين.

ووفقا للمقترح، يمكن أن يخدم ما إجماليه 2666 و2571 جنديا تشيكيا في المهمات الأجنبية في عامي 2025 و2026 على التوالي، بحسب موقع راديو براغ إنترناشونال.

ولايزال تحتاج المهمات لموافقة من جانب البرلمان.

وقالت الوزارة إن جمهورية التشيك سوف تساهم في الأساس في تعزيز الجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والذي يعمل الحلف على تعزيزه منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتشمل الخطط الحفاظ على التواجد التشيكي في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا بالإضافة للنظر في مشاركة التشيك في مهمات في إستونيا والمجر ورومانيا وبلغاريا.