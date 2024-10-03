 العراق وأمريكا يتفقان على ضرورة عدم اتساع دائرة النزاع في منطقة الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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العراق وأمريكا يتفقان على ضرورة عدم اتساع دائرة النزاع في منطقة الشرق الأوسط

بغداد (د ب أ)
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 3:11 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 3:11 م

اتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة التهدئة وحرص كل الأطراف على عدم اتساع دائرة النزاع في منطقة الشرق الأوسط وبذل الجهود اللازمة لإنهاء الصراع وتجنيب المنطقة خطر التصعيد.

وذكرت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل في واشنطن باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وتم "التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في المنطقة وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وأهمية بذل الجهود لمساعدة النازحين اللبنانيين وتوفير الدعم لإنهاء الأزمة الإنسانية".

ووفق البيان، بحث الجانبان حل المشاكل العالقة بين العراق والكويت وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد وزير وزير الخارجية العراقي أن اللقاءات الأخيرة في نيويورك بين الوفدين العراقي والكويتي أكدت أن الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل، وأنها ستبدأ في القريب العاجل"، مشيرا إلى "رغبة العراق الحقيقية في التوصل إلى تفاهمات لحل الخلافات القائمة".

وأعربت مساعدة وزير الخارجية عن دعمها الكامل للعراق وجهود الحكومة العراقية في احتواء الأزمات.


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