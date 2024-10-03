الصحة اللبنانية: 9 قتلى حصيلة الغارة الإسرائيلية على منطقة الباشورة ببيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، استشهاد 9 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة الباشورة وسط العاصمة بيروت.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للاعلام، إن "حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة ارتفعت إلى تسعة شهداء وأصيب 14 شخصا بجروح من بينهم أربعة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات و10 عادوا إلى منارلهم".

ووفق المركز ، "لا يزال العمل مستمرا على انهاء فحوص الدي أن ايه لتحديد هوية الاشلاء التي تم رفعها من مكان الغارة، وبناء عليه تتضح الحصيلة النهائية للغارة العدوانية".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أنه نفذ "ضربات دقيقة" على الضاحية الجنوبية لبيروت ليلا حيث شن ثلاث غارات.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت في وقت سابق بأن 46 شخصا قتلوا وجرح 85 شخصا جراء غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية.