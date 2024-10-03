ما هي أبرز الشائعات التي انتشرت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان؟

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، وقد بدأ الاحتلال تصعيده باختراقه لأجهزة بيجر ما أدى لانفجارات واسعة نطاق، أودت بحياة عشرات الشهداء من مقاتلي حزب الله والمدنيين اللبنانيين.



وبعدها كثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء.

كما نفذ عدة عمليات لاستهداف قادة المقاومة اللبنانية من حزب الله، على رأسهم اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وخلال تلك الفترة، انتشرت عدة شائعات وادعاءات مغلوطة بشأن الحرب الإسرائيلية على لبنان، والتي نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

- احتفالات جماهير مولودية الجزائر وصواريخ إيران

شنت إيران هجوما صاروخيا ضد إسرائيل مساء أول أمس الثلاثاء، انتقاما لاغتيال كل من رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، والقائد في فيلق القدس عباس نيلفروشان.

وأقر الاحتلال الإسرائيلي بتعرض عدد من مواقع وقواعده العسكرية للإصابة والخسائر.

ومع العملية الإيرانية، تداول البعض مقاطع فيديو زاعمين أنها سماء دولة الاحتلال عقب الهجمة الإيرانية، والتي تبين بالبحث العكسي أنها جزء من احتفالات بالألعاب النارية لجمهور نادي مولودية الجزائر بمرور 103 أعوام على تأسيسه.

-بيجر بيروت وآيفون المعادي

ومن بين الادعاءات التي انتشرت أيضا، صورا تم تداولها تظهر احتراق لجهاز آيفون زعم ناشروها أن من ضمن أجهزة الاتصال التي اخترقت من قبل للاحتلال الإسرائيلي، وما تأكد أن العملية الإسرائيلية لم تستهدف سوى أجهزة النداء واللاسلكي.

وبالبحث عن الصورة المتداولة، اتضح أنها نشرت في وقت سابق من عام 2021 كخبر انفجار آيفون في المعادي بالقاهرة وتسبب الحادث في اندلاع حريق وإصابة طفل.

وقال صاحب الهاتف، إنّ الجهاز من طراز "آيفون برو ماكس 12" انفجر عقب وضعه على الشاحن الكهربائي، وقد أصيب ابنه بكسرٍ في يده لدى محاولته الهروب من النيران.

-الألواح الشمسية

وتداول مستخدمون آخرون لوسائل التواصل الاجتماعي صورا أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان تسببت في اشتعال الألواح الشمسية في إحدى المناطق.

وقال موقع "دويشته فيله" الألماني بشأن تلك الادعاءات أنها غير صحيحة، وتعود لمقال منشور لمعهد أبحاث السلامة من الحرائق الأمريكي يتحدث عن إجراءات سلامة الأنظمة الكهروضوئية.

- الاحتفال باغتيال نصر الله

ونشرت وكالة "رويترز" تقريرا للتحقق من فيديو يزعم أنها احتفالات لمواطنين لبنانيين باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حيث يظهر امرأتين تغنيان وسط حشد من الناس يلوحون بالأعلام اللبنانية.

ونقل الموقع الألماني قول إحدى الفتايات التي ظهرت خلال الفيديو إنها كانت على علم بأن مقطع الفيديو الخاص بها قد تم إخراجه من سياقه، وأضافت أنه لا علاقة له بما يجري حاليا، مؤكدة أنه يعود للاحتفالات المتظاهرين في أعقاب الثورة اللبنانية عام 2019.