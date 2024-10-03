محافظ الشرقية يفتتح لوحة توزيع كهرباء خلوة أبو مسلم بتكلفة 212 مليون جنيه

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لوحة توزيع كهرباء خلوة أبو مسلم في مركز أبو حماد، بتكلفة 212 مليون جنيه.

وحضر الافتتاح، الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، ومحمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس جمال صديق رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية، والمهندس عبدالغني ميدان مدير عام التشغيل، والمهندس سامي توفيق مدير عام السلامة والصحة المهنية، والمهندس شادي عمير مدير عام الصيانة بقطاع كهرباء وسط الشرقية، والمهندس مصطفى عادل مدير إدارة كهرباء أبو حماد، وصلاح سالم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد وعدد من أعضاء مجلس النواب.



وقال محافظ الشرقية، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، مشيرا إلى افتتاح مشروعات خدمية جديدة رغم الصعوبات والتحديات لإرضاء المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه، قدم المهندس جمال صديق، رئيس قطاع كهرباء وسط الشرقية، شرحا تفصيليا عن مكونات لوحة توزيع الكهرباء، في إشارة إلى أن لوحة التوزيع تعمل بجهد 11 كيلو فولت وتأخذ من محطة محولات الجعفرية ومكونة من 17 خلية و4 مغذيات دخول و10 مغذيات خروج للتيار بسعة قواطع 1250 أمبيرا.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء لوحة توزيع الكهرباء هو تخفيف الأحمال عن لوحة مركز أبو حماد وتقسيم المغذيات إلى الأحمال المرتفعة (مغذي الخيس - مغذي السناجرة - مغذي عمريط)، وتقديم الخدمة في تمركز الأحمال بالوحدة المحلية بالصوة واستقرار التغذية ومجابهة زيادة الأحمال بمركز أبو حماد والوحدة المحلية بالصوة.