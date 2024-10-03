

تنظم وزارة الثقافة ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر، حفلا بدار الأوبرا المصرية، للدارسين بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، يحييه فصل ذوي القدرات الخاصة، تدريب وقيادة ميرفت همام وذلك في الـ8:30 مساء غد الجمعة، على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة التي عبرت عن المشاعر الوطنية منها، بسم الله، لفي البلاد يا صبية، رايحة فين يا عروسة، حبيت بلدي، حلفونا، سنة ورا سنة، حلاوة شمسنا، حلوة بلادي، اكتبو تواريخ، أم البطل، أبويا وصاني، دولا مين، أم الشهيد، وآه يا عبدالودود، مصر هى أمي، يحكى أن، كل الطيور بتهاجر، سلام يا دفعة، سمينا وعدينا، وأداء كل من، محمد أيمن، مريم طارق، عبدالرحمن محمود، محمد مصطفى، حنين سامح، منة محمد، أميرة محمد، فاطمة محمود، ياسمين طارق، أميرة عزت، كريم جابر، عبدالرحمن جابر، فريدة إسلام، ماري مجدي، زياد خالد، أياد، داليا عطية، ريم هاني، سلوان محمد، علي فرج، لبنى، فرح، هيلانة، حسن الكاف، محمد، مروان، أميرة، جاسمين، مصطفى عبدالرحمن، بسمة ثابت.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.