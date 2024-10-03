الحكومة البريطانية تعلن تسيير عدد محدود من الرحلات الجوية المستأجرة من لبنان لإجلاء رعاياها

أعلنت الحكومة البريطانية، صباح اليوم الخميس، تسيير عدد محدود من الرحلات الجوية المستأجرة من لبنان لدعم إجلاء رعاياها، في ظل الوضع الأمني المتدهور بالمنطقة.

وأشارت في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى تسيير رحلات إضافية من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اعتبارا من يوم الخميس، لافتة إلى استمرار تلك الرحلات طالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

ولفتت إلى أن «المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء، لزيادة القدرة الاستيعابية بالرحلات الجوية التجارية للمواطنين البريطانيين».

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن «الأحداث الأخيرة أثبتت مدى هشاشة الوضع في لبنان»، مؤكدًا أن «سلامة المواطنين البريطانيين في لبنان تأتي على رأس أولويات حكومة بلاده».

وناشد جميع الرعايا البريطانيين الذين لا يزالون في لبنان، مغادرة البلاد على الفور.

وبحسب البيان، تستمر المملكة المتحدة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن «وقف إطلاق النار من شأنه أن يوفر المساحة اللازمة لإيجاد حل سياسي يتماشى مع القرار 1701».