أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين،إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي المتمادي على لبنان والتأكيد على ضرورة وقفه بشكل فوري والتحذير من خطورة استمراره لجهة الإطاحة بأمن وسلامة شعوب المنطقة واعتبار أن أي توغل أو احتلال لجزء من الأراضي اللبنانية يعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته غير العادية التي عقدت اليوم برئاسة اليمن، بعنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية وتقديم المساعدات العاجلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان وتداعياته".

وأكد المجلس، على التضامن الكامل مع لبنان إزاء العنوان الخطير الذي أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ومسعفين، وإصابة الآلاف منهم بجروح بالغة، وإلى الفروج الداخلي الأكثر من مليون شخص نتيجة تدمير آلاف الوحدات السكنية وتحول مدن وقرى بأكملها إلى انقاض، وحرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ما يشكل جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية وحرفاً فاضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

- ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية





كما حمل المجلس إسرائيل مسئولية العدوان ودعم الآليات والجهود المبذولة لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها أمام المحافل والمحاكم الدولية.

وطالب المجلس الدول العربية و الدول الصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، الإسراع إلى تقديم المساعدات المالية والعينية من إغالية وطبية ملحة للبنان، نظراً للضغط الكبير الذي يرتبه العنوان الهمجي على القطاعات الصحية والإغاثية والاجتماعية، وتمكيناً لهذه القطاعات من الاستمرار في القيام بالمهام النبيلة الملقاة على عاتقها، مع شكر كافة الدول العربية الشقيقة التي باشرت تقديم المساعدات في هذا الخصوص.

- دعم موقف لبنان

كما أكد مجلس الجامعة العربية دعم موقف لبنان ومواكبة جهوده واتصالاته مع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدا لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ولاسيما للقرار 1701 تطبيقا كاملا بالتعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان، واضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في وضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحرية والجوية على السيادة اللبنانية وضرورة إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية مع التأكيد على حق لبنان بمواجهتها ومقاومتها بكل الوسائل المشروعة.

كما رحب المجلس بالبيان الذي صدر بتاريخ 25 سبتمبر الماضي عن قوى ومجموعات دولية ودول عربية ودول صديقة حول الوقف الفوري لإطلاق النار، والمطالبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

وشدد المجلس على دعم جهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ودعم المؤسسات الدستورية في ممارسة سلطتها بما يعزز الوحدة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار البلاد، بدءا بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والإقتصادية والاجتماعية الضاغطة.

وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية، ودعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة، والمنظمات والصناديق العربية والدولية المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، وتكليف بعثات الجامعة في العواصم ولدى المنظمات الدولية بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب لنقل وشرح محتوى هذا القرار.



كما قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إبقاء جلساته في حالة العقاد دائم لمتابعة الموقف ودعوة المجلس الوزاري للانعقاد عند الضرورة.

- تحفظات سوريا والعراق

من جهتها، تحفظت سوريا على ماورد في الفقرة السادسة من القرار التي تتضمن الترحيب بمبادرات طرحتها وترعاها الولايات المتحدة الأمريكية التي تستمر بتوفير الدعم العسكري والسياسي للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان من عبارات تتناقض مع القرارات العربية الخاصة وعلى المقاربات والمفردات التي يتضمنها البيان بشأن موضوع الفترة " العربي -الإسرائيلي" والتي من شأنها الإيحاء بالاعتراف بحكومة كيان الإحتلال الإسرائيلي في ظل استمراره باحتلال الأراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة.

كما تحفظ العراق على ذكر (إسرائيل) كدولة وطلب استبدالها بعبارة الكيان الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال)، أينما وردت في القرار.