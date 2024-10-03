 تأكيدا على الترابط.. طلاب كلية الشرطة يشاركون في حفل تخرج الدفعات العسكرية الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تأكيدا على الترابط.. طلاب كلية الشرطة يشاركون في حفل تخرج الدفعات العسكرية الجديدة


نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 8:23 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 8:23 م

شارك طلاب كلية الشرطة، في حفل تخرج الكليات العسكرية؛ في إشارة إلى الترابط والإخاء بين الجيش والشرطة.

وافتتح الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، رسميا المقر الجديد للأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية، اليوم الخميس، حيث رفع علم القوات المسلحة المصري، ويعد هذا الصرح التعليمي الجديد إضافة هامة لمنظومة التعليم العسكري في مصر، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده القوات المسلحة المصرية.

وبدأت فعاليات حفل التخرج بعزف النشيدين الوطنيين الإماراتي والمصري، بحضور الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وقد تخرجت دفعات جديدة من مختلف الكليات العسكرية، وعلى رأسها الكلية الحربية المصرية، التي تعد أعرق وأكبر الصروح التعليمية العسكرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

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