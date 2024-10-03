شولتس: الوحدة الألمانية أحرزت تقدما كبيرا لكنها لا تزال بعيدة عن الكمال

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن الوحدة الألمانية، بعد أكثر من ثلاثة عقود على سقوط جدار برلين، أحرزت تقدما بشكل كبير، لكنها لا تزال بعيدة عن الكمال.

وخلال الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية في مدينة شفيرين، عاصمة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا، قال شولتس اليوم الخميس:" لن أفشي سرا هنا: فالوحدة الألمانية لم تكتمل بالطبع حتى بعد مرور 34 عاما عليها".

في الوقت نفسه، رأى شولتس أنه عند استدعاء الوضع الذي كان قائما في ذلك الوقت إلى الذاكرة "فسنجد أننا أحرزنا، رغم ذلك، تقدما كبيرا".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنَّه في نهاية المطاف لا يوجد بلد آخر في العالم واجه تحديا مماثلا لما واجهته ألمانيا في العقود الأخيرة، وأردف: "أعني تحدي الجمع بين مجتمعين فرعيين ظلا مقسمين لأكثر من أربعة عقود وتم تنظيمهما بشكل مختلف تماما – اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعقليا".