رحلة بحرية وتاريخية لطلائع دمياط في معسكر شرم الشيخ للمعرفة

شاركت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة في دمياط، بالمعسكر الصيفي للمعرفة بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الكابتن مديح حماد، وكيل المديرية للشباب، في بيان له اليوم الخميس، أن الرحلة كانت لجنوب سيناء لهذا العام، وكانت أولى زيارات اليوم رحلة المركب الزجاجي «الجلاس بوت» في شرم الشيخ، هي عبارة عن مركب، يكون قاعها من زجاج يبحر في جولة ليستمتع الركاب برؤية الأسماك والشعب المرجانية الملونة وهي في القاع، عن طريق القاع الزجاجي بدون الحاجة للسباحة أو الغوص مع الاستمتاع على سطح المركب برؤية خليج نعمة، حيث إنها جولة بحرية داخل قارب جميل، يجول بالركاب مساحات كبيرة، ويمنحهم إمكانية مشاهدة البحر من خلال القاع الزجاجي الشفاف.

وأشار «حماد»، إلى أن الطلائع توجهوا بعد ذلك لزيارة متحف شرم الشيخ، حيث يعد أول متحف للآثار المصرية في محافظة جنوب سيناء، وأنشئ ليكون مركزاً ثقافيًا استثماريًا، وملتقى للحضارات الإنسانية على مر العصور، موضحًا أن تعود فكرة إنشاء متحف شرم الشيخ إلى عام 1999، حيث بدأ العمل فيه عام 2003، وافتتح في 31 أكتوبر 2020.

ويضم المتحف ثلاث قاعات عرض، تحتوي على ما يقرب من 5200 قطعة أثرية، حيث يتناول نشأة الحضارة المصرية وتطورها، وكيف أبدع المصريون القدماء تلك الحضارة العريقة في العديد من المجالات.

كما يسلط العرض المتحفي الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايش مع كائناتها التي قدسها ورعاها واستمد منها العديد من المعاني المختلفة في رحلته مع الحياة، وكيف أسهمت مصر كملتقى للحضارات في خلق أواصر التواصل واستيعاب الثقافات الوافدة إليها، وتأصيل فكرة التعايش وقبول الآخر.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.